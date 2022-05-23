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Страны НАТО или другие государства Запада могли бы обеспечить безопасность экспорта зерна из Одесского порта Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я не исключаю возможности формирования коалиции стран НАТО или стран, которым нужно зерно из Украины. Они могли бы предоставить суда и самолеты в Черном море и обеспечить безопасный морской путь для судов-зерновозов из порта Одессы в турецкий Босфор", — сказал министр телеканалу Sky News в понедельник.

По его словам, это могли бы быть военные корабли и самолеты. Он отметил, что это нельзя называть эскалацией.

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"Это не участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нем нуждаются", - сказал Ландсбергис.

В то же время он добавил, что зерно из Украины можно вывозить и другими путями, но "в меньших количествах", и что нужно искать решения.

Одесса — крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но он заблокирован российскими судами. Это ставит под угрозу глобальное снабжение продовольствием.

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