"Я не исключаю возможности формирования коалиции стран НАТО или стран, которым нужно зерно из Украины. Они могли бы предоставить суда и самолеты в Черном море и обеспечить безопасный морской путь для судов-зерновозов из порта Одессы в турецкий Босфор", — сказал министр телеканалу Sky News в понедельник.
По его словам, это могли бы быть военные корабли и самолеты. Он отметил, что это нельзя называть эскалацией.
"Это не участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нем нуждаются", - сказал Ландсбергис.
В то же время он добавил, что зерно из Украины можно вывозить и другими путями, но "в меньших количествах", и что нужно искать решения.
Одесса — крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но он заблокирован российскими судами. Это ставит под угрозу глобальное снабжение продовольствием.
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