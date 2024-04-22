Глава МИД Литвы: Запад "избежал исторической пули"

"Могу сказать, что мы избежали исторической пули. К сожалению, много пуль еще предстоит. Поэтому один день мы можем порадоваться, но обязаны готовиться к битве, которая ждет завтра. Мы не можем успокаиваться, не можем прекращать поддержку. Нам нужно продолжать говорить о том, как мы будем продолжать поддерживать Украину. Это главная задача", - в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге журналистам сказал Г. Ландсбергис.
"Я думаю, что многие союзники почувствовали облегчение, когда из США пришли хорошие новости. Но это не может останавливать нас перед тем, что мы должны делать", - сказал он, упоминая о том, что Литва, в свою очередь, также готовит новую дополнительную помощь Украине.
Однако на вопрос, не обеспокоен ли он тем, что европейские страны могут слишком расслабиться и пересмотреть свои позиции по Украине, Г. Ландсбергис ответил, что встреча в понедельник покажет, по какому пути пойдет Запад.
"Сегодня мы увидим, отступим ли мы или двинемся вперед", - сказал Г. Ландсбергис.
В субботу Палата представителей США одобрила выделение поддержки Украине, борющейся с российской агрессией. Парламентарии приняли соответствующий законопроект, который предусматривает выделение Киеву 61 млрд. долларов (57 млрд. евро).
В пакет также входит крайне необходимое оружие для защиты от России. Предполагается, что необходимое одобрение Сената гарантировано.