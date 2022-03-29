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Закрытие российского консульства в Клайпеде - сложный вопрос из-за продолжающегося транзита в Калининградскую область транзита, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Обязательства Литвы больше, чем у всех других государств Евросоюза. (...) Литва участвует в трехстороннем соглашении между ЕС, Россией и Литвой, мы являемся одной из стран-участниц транзита из России в Калининград", - сказал министр журналистам во вторник в Сейме.

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Литва опасается, что в случае закрытия консульства России в Клайпеде Кремль может предпринять аналогичные шаги. В России действуют три консульства Литвы.

"Часть транзита тоже осуществляется через консульские учреждения, как в Калининграде, так и на материковой территории России. (...) Если начать закрывать консульские учреждения, высока вероятность, что ответ будет грозить нам несоблюдением договора", - объяснил Ландсбергис.

Ранее премьер Ингрида Шимоните говорила, что Литва не может в одностороннем порядке прекратить транзит в Калининградскую область, решение об этом может принять только ЕС.

И все же она подчеркнула, что сейчас такой вопрос не рассматривается.

В течение месяца через Литву следует в среднем 100 российских транзитных поездов.

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