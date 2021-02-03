"Россия показала, что загнана в угол, не обладает возможностями отказаться от занятой ею позиции, они прекрасно понимают, что если освободят А. Навального или если он не будет осужден, то все лето, с приближением выборов в Думу, будет эскалация тем коррупции", –сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По оценке главы МИД, Россия выбирает из двух зол, когда "хорошего выигрышного решения нет, где бы ты ни был, там ожидает неудача".

"Это, вероятно, и демонстрирует то, что режим ослаб, у него нет объективно хороших решений, которые позволяют выйти из кризиса", – отметил Г. Ландсбергис.

Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания - условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.

Глава МИД в интервью радиостанции выразил убеждение в том, что министры стран ЕС поддержат санкции против России.

"Некоторые государства предлагали подождать, действительно ли будет назначено реальное тюремное наказание. Тогда словно давалось России время на передышку, чтобы передумать и отпустить А. Навального. По моему мнению, это не было самым лучшим решением, поскольку Россия не демонстрировала никаких признаков того, что намерена отпустить А. Навального. Я считаю, и понимаю, что, поскольку уже назначена реальная мера наказания, то санкции должны вступить в силу автоматически, без значительного сопротивления европейских министров", – сказал Г. Ландсбергис.

По словам главы МИД, если Литва будет видеть, что министры ЕС выступают против санкций России, Литва смогла бы ввести национальные санкции.