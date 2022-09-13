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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что понимает, что ближайшая зима из-за начатой Россией энергетической войны для многих стран Европы будет неудобной и даже безнадежной. Однако в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche он сказал, что пока страны ЕС говорят об ограничении цен на энергию, многие украинцы из-за начатой Россией войны лишились крыши над головой.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я понимаю, что эта зима для большинства домашних хозяйств в Европе удобной не будет, будет даже безнадежной. Однако вторжение в Украину 24 февраля дало нам существенный урок: мы не можем считать мир в Европе самим собой разумеющимся явлением. Наши финансовые, логистические проблемы не идут ни в какое сравнение с убытками, которые понесла каждая семья в Украине. Пока мы говорим об ограничении цен на энергию, многие украинцы из-за начатой Россией войны лишились крыши над головой и бегут от бомбежек и военных действий", – сказал Ландсбергис.

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В интервью Le Journal du Dimanche политик акцентировал, что уступки России не могут обеспечить стабильность и мир.

"Уступки никогда не ведут к миру, они заставляют тиранов думать, что свободный мир слабый и не может определиться.

Нам знакомо это по Мюнхенской конференции с Гитлером в 1938 г., надо вспомнить вторжение Кремля в Грузию в 2008 г. и аннексию Крыма в 2014", – сказал министр.

"После 2014 года и аннексии Крыма кое-кто думал, что можно пожертвовать желание Украины вступить в ЕС и НАТО, а в обмен Россия станет доброжелательной, однако это только побудило ее начать самый большой конфликт на европейской земле со времен Второй мировой войны", – прибавил политик.

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