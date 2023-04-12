Глава МИД Литвы: я не вижу другого места, где можно было бы поговорить с Путиным, кроме Гааги

"Сесть за стол можно по-разному. Это можно сделать как на линкоре "USS Missouri" (где Япония безоговорочно капитулировала перед американцами после Второй мировой войны) или это можно сделать путем реальных переговоров между двумя партнерами. Но теперь, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест В. Путина, я не вижу другого места, чтобы сесть с ним, кроме как в Гааге", - голландской прессе заявил Г. Ландсбергис.

Министр напомнил, чем закончились предыдущие мирные переговоры западных лидеров с Кремлем, и заявил, что переговоры с Россией о перемирии могут закончиться новым конфликтом в будущем.

"В прошлом мы видели, к чему приводят переговоры с Россией. В 2008 г. президент Франции Николя Саркози говорил с В. Путиным о прекращении войны в Грузии. И каков был результат? Вторжение в Украину в 2014 г. Затем западные лидеры также начали переговоры о перемирии. И что последовало за этим? Вторжение в 2022 г. Поэтому меня и моих соотечественников крайне сложно убедить в том, что разговор с кем-то в России о перемирии – это не начало очередного конфликта в будущем", - изложил Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за "незаконную депортацию украинских детей".

Международный уголовный суд в Гааге заявил, что по аналогичным обвинениям он также выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, уполномоченного президента России по правам ребенка.