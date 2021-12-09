"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - сказал Ландсберг журналистам в Сейме в четверг.
"Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве", - отметил глава литовской дипломатии.
Со вступлением в среду в силу американских санкций "Беларуськалий" продолжает транзит своих товаров чрез Литву.
Литовская ж/д компания сообщила, что в ноябре "Беларуськалий" выполнил авансовый платеж за услуги перевозки, и этих средств может хватить для перевозки удобрений в декабре и частично в январе.
Находящаяся в госуправлении компания утверждает, что о платеже авансом были информированы министерства Транспорта и Иностранных дел.
Г. Ландсбергис сказал, что ЛЖД информировала лишь о сентябрьском авансе за октябрьские услуги.
"Ситуация, которая произошла после, - о ней не информировали", – утверждает глава литовской дипломатии.
"О дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили", – добавил он.
Входящее в группу ж/д компании предприятие LTG Cargo в среднем перевозило по 10 млн тонн грузов "Беларуськалия" в год приблизительно за 60 млн евро.
Казначейский департамент США ввел санкции в отношении "Беларуськалия" в августе и до 8 декабря предоставил компаниям срок для завершения сделок.
В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции "Беларуськалия" - "Белорусская калийная компания". Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.
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