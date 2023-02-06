Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии и предложил гумпомощь

"Сегодня я выражаю искренние соболезнования в связи с жертвами страшного землетрясения в Турции и Сирии. Литва солидарна и готова предоставить палатки, одеяла и медицинские услуги в качестве содействия спасательной операции", — пишет Г. Ландсбергис на своей страничке в Twitter.
В понедельник на юго-востоке Турции на границе с Сирией произошло землетрясения силой 7,8 балла, в результате которого погибли по меньшей мере 284 человека, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Два мощных землетрясения силой 7,4 и 7,9 баллов произошли в Турции рано утром в понедельник. Эпицентр обоих землетрясений находился вблизи миллионного города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. Землетрясение было зафиксировано в 4.17 час. по местному времени (в 2.17 по центральноевропейскому времени) и в 4.28 час. по местному времени (в 2.28 по центральноевропейскому времени) на глубине 10 км.
Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 500 человек.
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