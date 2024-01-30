Глава МИД Литвы выразил поддержку находящемуся в заключении критику Кремля Кара-Мурзе

 
Габриэлюс Ландсбергис позвонил супруге Владимира Кара-Мурзы
ELTA
ru.DELFI.lt
Vladimiras Kara-Murza
Vladimiras Kara-Murza
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выразил поддержку критику Кремля Владимиру Кара-Мурзе, находящемуся в заключении в России. Во вторник глава литовской дипломатии побеседовал по телефону с его супругой Евгенией Кара-Мурзой.

"После важного звонка с Е. Кара-Мурзой я повторил, что Литва поддерживает находящегося в заключении критика Кремля В. Кара-Мурзу. Он и другие политзаключенные в России должны быть освобождены. Все, кто способствует этим репрессиям, должны за это ответить", – заявил Г. Ландсбергис в социальной сети X во вторник.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы за высказывания против войны в Украине. На этой неделе его адвокат сообщил о переводе заключенного в карцер на четыре месяца.

42-летний В. Кара-Мурза в апреле прошлого года был приговорен к беспрецедентному приговору за "государственную измену", распространение "фейковых" новостей о российских вооруженных силах и работу в "нежелательной" организации.

Выпускник Кембриджа на протяжении многих лет призывал Запад ввести санкции против Кремля.

Его адвокаты и семья говорят, что после двух попыток его отравления он страдает нервным заболеванием, называемым полинейропатией. В. Кара-Мурза за рубежом считается политзаключенным.

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