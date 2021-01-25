Как сообщает МИД, во время проходившей в режиме видеоконференции встречи с главой внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотеги обсуждались геополитические вызовы в регионе Индийского и Тихого океанов.

Выступавший от имени Литвы и Латвии Г. Ландсбергис выразил обеспокоенность "чересчур близким сотрудничеством Китая и России и возникающими гибридными угрозами", он также подчеркнул балансирующую роль сотрудничества ЕС и Японии в деле обеспечения региональной безопасности, важность трансатлантического сотрудничества.

В совете министров также обсуждалась реакция ЕС в связи с арестом А. Навального, вопрос вакцин от COVID-19 для стран "Восточного партнерства", отношения с новой администрацией США, ситуация в Венесуэле, Гонконге, другие актуальные внешнеполитические темы.

Говоря о лидере российской оппозиции А. Навальном, Г. Ландсбергис подчеркнул, что очевидная стратегия Кремля - устранение всех, кто представляет угрозу для Владимира Путина, а ЕС не следует ограничиваться только политическими заявлениями о системных нарушениях прав человека.

"Кремль опасается витающих в воздухе перемен, а А. Навальный, который едва пережил попытку отравления, символизирует перемены, которых люди ожидают. На его тюремное заключение нам следует решительно реагировать. Нужно продолжить обсуждение и найти консенсус в ЕС относительно ограничительных мер для лиц, ответственных за арест А. Навального. Мы не можем мириться с нарушениями прав человека ни в Москве, ни в Минске, ни в Гонконге", - сказал министр.

Он призвал воспользоваться для этой цели новым инструментом ЕС - глобальным режимом санкций в связи с правами человека. Министр подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем следует придерживаться сбалансированной и принципиальной политики в отношении России.