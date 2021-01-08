В сообщении МИД отмечается, что Г. Ландсбергис обсудит с С. Тихановской вопросы дальнейшего сотрудничества и стратегии демократических сил.
"Прогресс демократии в Беларуси и право ее людей жить в свободном правовом государстве является одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики", – отметил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.
После состоявшихся в августе президентских выборов баллотировавшаяся на них С. Тихановская покинула страну и сейчас живет в Литве.
Оппозиция и Запад считают фальсифицированными выборы, на которых лояльные Александру Лукашенко власти объявили его победителем.
Протесты в Беларуси начались после выборов и продолжаются до сих пор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литве грозят большие штрафы, министр предупредил жителей о проверках (18)
Литва не осуществила требования в отношении...
"Delfi Главное": порядок вакцинации в Литве и нацбезопасность, как ускорить процесс, будет ли вакцина у частников? (3)
В первом выпуске " Delfi Главное " 2021 года: Первые партии...
Глава Минздрава Литвы подписал приказ о порядке вакцинации от COVID-19 (62)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подписал приказ...
Глава МИД предложил Тихановской учредить белорусское представительство в Литве (16)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в...
Министр здравоохранения Литвы предложил главе НЦОЗ покинуть свой пост (13)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...