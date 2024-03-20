Глава МИД Литвы встретился со своим польским коллегой: стратегическое партнерство Литвы и Польши продолжает укрепляться

"Историческое стратегическое партнерство между Литвой и Польшей продолжает укрепляться и дает новый импульс всей Европе", - сказал на встрече Г. Ландсбергис, подчеркнув обоюдное согласие продолжать диалог.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), министры Литвы и Польши согласились, что необходимо коренным образом изменить долгосрочное отношение Запада к угрозе со стороны России, отдав приоритет ее всестороннему сдерживанию.
"Одним из способов ослабить Россию и добиться победы Украины является дальнейшее усиление санкций против России и Беларуси. Страны, имеющие границу с Россией и Беларусью, должны придерживаться единого механизма реализации санкций и совместными усилиями не допускать их обхода", - отметил Г. Ландсбергис.
Политики также обсудили необходимость мобилизации усилий единомышленников в рамках подготовки к Вашингтонскому саммиту, добиваться максимально быстрой интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также безотлагательно реализовать важнейшие инфраструктурные проекты, укрепляющие не только экономику Литвы и Польши, но и обстановку безопасности.
Глава литовской дипломатии также пригласил Р. Сикорского приехать на ежегодный съезд глав литовских дипмиссий.