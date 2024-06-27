Глава МИД Литвы встретился с председателем ЕСПЧ: чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества

25 июня в Страсбурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Сиофрой О’Лири, сообщает Министерство иностранных дел.

„Уважение верховенства права имеет решающее значение для достижения исторической справедливости и сохранения порядка, основанного на правилах. Чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества, игнорируя даже основополагающие принципы международного права“, - заявил на встрече Г. Ландсбергис.