Глава МИД Литвы встретился с министром Непала: обсуждались возможности развития двусторонних отношений

По сообщению Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи обсуждались возможности развития двусторонних отношений между Литвой и Непалом, в частности, в сферах экономики, образования и культуры. Также была затронута тема необходимости продолжения поддержки Украины и важности мирового порядка, основанного на международных правилах, в обеспечении безопасности в регионе и мире.

"Наши страны полагаются на основанный на правилах международный порядок для обеспечения безопасности и благополучия наших народов. Будь то российская агрессия против Украины, конфликт на Ближнем Востоке или будущий кризис, любое нарушение международного порядка затронет всех нас", – подчеркнул в ходе встречи глава литовской дипломатии.