Глава МИД Литвы встретился с министром Непала: обсуждались возможности развития двусторонних отношений

По сообщению Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи обсуждались возможности развития двусторонних отношений между Литвой и Непалом, в частности, в сферах экономики, образования и культуры. Также была затронута тема необходимости продолжения поддержки Украины и важности мирового порядка, основанного на международных правилах, в обеспечении безопасности в регионе и мире.
"Наши страны полагаются на основанный на правилах международный порядок для обеспечения безопасности и благополучия наших народов. Будь то российская агрессия против Украины, конфликт на Ближнем Востоке или будущий кризис, любое нарушение международного порядка затронет всех нас", – подчеркнул в ходе встречи глава литовской дипломатии.
По словам Г. Ландсбергиса, обе страны заинтересованы в диверсификации цепочек поставок, в усилении кибербезопасности и повышении устойчивости к гибридным угрозам.
"Диверсификация маршрутов поставок и устойчивость к гибридным угрозам становится важнейшим условием обеспечения экономической стабильности и устойчивого развития стран", – отметил министр.
Глава литовской дипломатии также представил и недавно принятую литовскую стратегию для Индо-Тихоокеанского региона "За более безопасное, более устойчивое и обеспечивающее экономический рост будущее". По его словам, в стратегии определены основные интересы деятельности Литвы в регионе, установлены приоритетные направления деятельности, среди которых – Непал.
На встрече также подчеркивалось академическое сотрудничество между Литвой и Непалом, а также глубокая связь между литовским и санскритским языками, сообщил МИД.