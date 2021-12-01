Литовский министр поблагодарил Блинкена за вклад США в обеспечение безопасности региона, напомнил о важности дальнейшего укрепления сил Альянса в регионе с учетом возникших вызовов безопасности, сообщил МИД.
Главы дипломатии Литвы и США обсудили ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО и вызывающее обеспокоенность стягивание вооруженных сил России к украинской границе.
Они также говорили о том, что международное сообщество должно сохранять давление на режим Александра Лукашенко и добиваться прекращения организованных потоков нелегальной миграции.
Также обсуждались дальнейшие возможности развития экономического сотрудничества между США и Литвой.
Встреча Ландсбергиса и Блинкена состоялась в рамках встречи глав МИДов стран НАТО в Риге.
Он также примет участие во встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Швеции, Стокгольме.
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