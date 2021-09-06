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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис порадовался тому, что в последнее время все больше нелегальных мигрантов хочет вернуться домой. Однако, по словам министра, все еще немалый вызов представляет попытка убедить Ирак принять депортируемых из Литвы иракцев.

"Представитель нашего министерства вскоре, практически на днях, начинает работу в Багдаде, п крайней мере меня так информировали. Проблема в том, что с Багдадом не получается просто так начать работу", – сказал Ландсбергис.

По его словам, чтобы представитель МИД начал работу в Багдаде, нужны разные курсы, инструкции, поэтому процесс затягивается.

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Однако Ландсбергис порадовался тому, что растет число нелегалов, которые сами изъявляют желание вернуться домой.

"Это радует, поскольку для нас это на данный момент единственный способ, который мы можем использовать, – убедить людей, представить определенные аргументы, чтобы люди решили вернуться. Эти цифры растут, интерес растет, мы надеемся, что эта тенденция сохранится", – сказал министр.

Он признал, что пока еще не удается убедить Ирак принять депортируемых иракцев.

"Это вызов, несмотря на то, что у ЕС есть договоренность с Ираком по депортации, Ирак просто по-своему оценивает эти договоренность. Поэтому тут важна поддержка европейских партнеров", – подчеркнул Ландсбергис.

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