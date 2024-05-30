Глава МИД Литвы вручил вице-мэру Парижа "Звезду литовской дипломатии"

"Мы рады, что в эти чрезвычайно трудные времена в мире, когда Россия продолжает войну против Украины, мы чувствуем сближение с Францией, что можем чувствовать сильную поддержку в самом сердце Парижа", - сказал министр, вручая награду Министерства иностранных дел.
"Я благодарю вице-мэра Парижа за его личные усилия, чтобы мы могли праздновать этот момент, когда, отправившись во Францию литовцы в Париже смогут посетить и "Литовские Сады". Это подтверждение прекрасных отношений и общего будущего наших стран", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
Сквер, посвященный Литве, был официально открыт 12 марта этого года во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Париж. Это первое место с именем Литвы во французской столице. В резиденции напротив сквера с 1925 по 1940 год, во время советской оккупации, размещалось историческое межвоенное посольство независимой Литвы.