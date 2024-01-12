Глава МИД Литвы впервые встретился со своим польским коллегой: они обсудили двусторонние отношения и поддержку Украины

По словам Г. Ландсбергиса, и Литва, и Польша будут проводить долгосрочную политику сдерживания России, усиления сдерживания от нападения на территорию НАТО.

"Гибкие форматы региональной обороны также очень важны. Мы продолжим развивать оборонное сотрудничество с Польшей, ведь Сувалкское соединение – это явная зона совместной ответственности", - цитируется в пресс-релизе литовский министр.

Как сообщило Министерство иностранных дел, министры обсудили не только текущие вопросы двусторонних отношений, но и меняющуюся ситуацию с безопасностью в Европе, оборонное сотрудничество в регионе, поддержку Украины и ужесточение санкций против России и Беларуси.

На встрече министры иностранных дел Литвы и Польши уделили большое внимание вопросу поддержки Украины, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочной финансовой и военной помощи со стороны Европейского союза (ЕС) стране, защищающейся от агрессии.