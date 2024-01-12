Глава МИД Литвы впервые встретился со своим польским коллегой: они обсудили двусторонние отношения и поддержку Украины

 
ELTA
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ФОТО: AP/Scanpix

В четверг в Тракае глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Это первая встреча министров после того, как Р. Сикорский вновь занял эту должность.

По словам Г. Ландсбергиса, и Литва, и Польша будут проводить долгосрочную политику сдерживания России, усиления сдерживания от нападения на территорию НАТО.

"Гибкие форматы региональной обороны также очень важны. Мы продолжим развивать оборонное сотрудничество с Польшей, ведь Сувалкское соединение – это явная зона совместной ответственности", - цитируется в пресс-релизе литовский министр.

Как сообщило Министерство иностранных дел, министры обсудили не только текущие вопросы двусторонних отношений, но и меняющуюся ситуацию с безопасностью в Европе, оборонное сотрудничество в регионе, поддержку Украины и ужесточение санкций против России и Беларуси.

На встрече министры иностранных дел Литвы и Польши уделили большое внимание вопросу поддержки Украины, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочной финансовой и военной помощи со стороны Европейского союза (ЕС) стране, защищающейся от агрессии.

По словам Г. Ландсбергиса, для достижения консенсуса в этой области особенно важно лидерство единомышленника Польши. Глава литовской дипломатии призвал Польшу присоединиться к инициативе правительств стран Балтии по единому региональному осуществлению санкций ЕС.

На встрече министры также подчеркнули важность своевременной реализации двусторонних проектов критической инфраструктуры – синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой, Rail Baltica и Via Baltica.

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