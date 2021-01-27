Министр отмечает, что комментарию, который был опубликован в День памяти жертв Холокоста, в котором говорится о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами, не хватает адекватности и понимания, а мнение члена Сейма не имеет ничего общего с установками партии или правительства.

"Я зол, по-человечески очень зол, что недостает адекватности и понимания. Мнение члена Сейма не имеет ничего общего ни с моей позицией, ни с положениями, которые защищает представляемая мною партия или правительство, в котором я работаю", – сообщил BNS Г. Ландсбергис в присланном комментарии.

Г. Ландсбергис, находящийся в Париже, сказал, что посетил в рамках визита французский Музей Шоа, чтобы почтить жертв Холокоста.

"Шесть миллионов евреев во всем мире, 200 тыс. только в нашем крае, наших соседей, соотечественников, братьев и сестер. Люди, без которых я не могу представить истории Литвы. В сердце должны быть выгравированы слова – мы никогда не забудем и не позволим, чтобы это повторилось", – сказал Г. Ландсбергис.

Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис в своем опубликованном комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.

"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимают ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда берут ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.

В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.