Глава МИД Литвы: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего

"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – заявил в среду радиостанции Žinių radijas Ландсбергис.

"Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (...) . Слабо, но мы движемся вперед", - сказал он.

Литовская телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила в среду, что страны ЕС в основном согласовали восьмой пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий.

По данным LRT, согласно соглашению, торговля с Россией будет дополнительно ограничена, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе к тем, кто участвовал в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины. В предыдущих санкционных пакетах такие ограничения уже применяются в отношении более 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний и учреждений.

Восьмой пакет санкций против России — это ответ на аннексию Россией украинских территорий, объявленную Кремлем мобилизацию и продолжающиеся военные преступления, совершаемые в Украине.