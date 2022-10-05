"Следует оценить, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", – заявил в среду радиостанции Žinių radijas Ландсбергис.
"Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (...) . Слабо, но мы движемся вперед", - сказал он.
Литовская телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила в среду, что страны ЕС в основном согласовали восьмой пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий.
По данным LRT, согласно соглашению, торговля с Россией будет дополнительно ограничена, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе к тем, кто участвовал в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины. В предыдущих санкционных пакетах такие ограничения уже применяются в отношении более 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний и учреждений.
Восьмой пакет санкций против России — это ответ на аннексию Россией украинских территорий, объявленную Кремлем мобилизацию и продолжающиеся военные преступления, совершаемые в Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Демонтаж советских скульптур в Вильнюсе откладывается - вмешался Комитет по правам человека ООН
Из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН...
Палецкис из тюрьмы звонит не близким: продолжается работа на Кремль?
"Привет всем, рад, что есть возможность обратиться к...
Глава МИД Литвы: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Хорошие новости: идет долгожданное тепло, воздух прогреется до 19 градусов
В среду днем в Литве будет без осадков и облачно с...
ESO в первую очередь установит современные счетчики инвалидам
Компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) начинает установку...