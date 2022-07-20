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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что существенным достижением, которое удалось реализовать по транзиту в Калининград, является то, что для России введен квотный режим.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"Вопреки тому, что российская пропаганда это отрицает, квоты введены и достаточно жесткие квоты на транзит подсанкционных товаров через Евросоюз в Калининград", - во вторник журналистам в Сейме сказал Г. Ландсбергис.

Министр пояснил, что такие меры не были предприняты ни после военной агрессии России против Украины в 2014 г., ни после введения первых пакетов санкций, и это достаточно значительное ограничение.

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"Возможно, представители Еврокомиссии не всегда решаются на использование таких формулировок, но это квотный режим, России запрещено провозить через территорию ЕС больше (продукции - ЭЛЬТА), чем разрешает Еврокомиссия", - сказал он.

Ответит на вопросы оппозиции по калининградскому транзиту

Фракция демократов "Во имя Литвы" в среду на встречу в Сейме приглашает министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Парламентарии зададут министру вопросы об объявленном на прошлой неделе разъяснении Еврокомиссии (ЕК), согласно которому через Литву разрешено перевозить подсанкционные товары из России в Калининградскую область.

Председатель партии Саулюс Сквернялис не исключает, что от ответов министра может зависеть судьба интерпелляции Г. Ландсбергиса.

Министр также должен будет ответить и на вопросы, связанные со стратегической коммуникацией, поскольку члены фракции демократов "Во имя Литвы" отмечают нехватку сообщений как из Министерства иностранных дел, так и правительства, из-за отсутствия которых, по их словам, литовским новостным порталам приходится цитировать информацию российских СМИ, а не наших учреждений и высших должностных лиц страны.

Староста фракции Линас Кукурайтис утверждает, что у него есть претензии к министру в связи с односторонними действиями. По его словам, решения, принимаемые министром в одностороннем порядке, не только влекут за собой международные и экономические последствия для всего государства, но и, по словам Л. Кукурайтиса, оставляют Литву одну на международной арене.

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