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В четверг министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с генсеком ООН Антонио Гуттерешом. На встрече обсуждалась российская военная агрессия, продолжающаяся с момента оккупации Крыма в 2014 году и представляющая огромную угрозу системе международной безопасности, а также реакция международного сообщества на крупномасштабное российское вторжение в Украину в феврале прошлого года, сообщается в пресс-релизе.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

Министр иностранных дел подчеркнул, что Литва и впредь будет активно содействовать усилиям международного сообщества по обеспечению ответственности России за военные преступления и грубые нарушения международного права, включая преступление вторжения. Он также сообщил о поддержке Литвой усилий по созданию специального международного трибунала и обеспечению юридической ответственности инициаторов вторжения.

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"Я ценю усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи Украине и решению вопросов экспорта зерна из Украины, но когда заходит речь о перспективах справедливого и долгосрочного мира мы должны понимать, что единственная предпосылка для такого мира — это победа Украины", — сказал министр иностранных дел.

Встреча с главным административным должностным лицом ООН состоялась в кулуарах возобновленной 11-й внеочередной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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