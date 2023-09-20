Глава МИД Литвы: военная операция Азербайджана наносит ущерб усилиям международного сообщества по обеспечению мира

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что военная операция, начатая Азербайджаном в Нагорном Карабахе, наносит ущерб усилиям международного сообщества по обеспечению долгосрочного мира. Министр призывает южнокавказское государство прекратить военные действия и начать диалог.

"Военная операция, начатая Азербайджаном в ходе многомесячной блокады армян Карабаха, наносит ущерб усилиям международного сообщества по обеспечению долгосрочного мира. Мы призываем к немедленному прекращению огня и началу диалога между армянами Баку и Карабаха, поскольку это единственный путь к мирному сосуществованию", - пишет Г. Ландсбергис в социальной сети X.

Азербайджан во вторник заявил, что инициировал "антитеррористические операции" в Нагорном Карабахе. Азербайджан потребовал "полного вывода" армянских сил из региона, подчеркнув, что это является условием мира.
Этот шаг Баку был предпринят почти через три года после того, как разразилась война между Азербайджаном и Арменией из-за этого анклава.

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