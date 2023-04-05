"С сегодняшнего дня уже 31 страна будет договариваться о будущем НАТО и архитектуре европейской безопасности. С присоединением Финляндии мы получаем партнера, способного одолеть имперскую Россию. (...) Заявка Украины на членство находится на столе, и нам действительно нужно стремиться к тому, чтобы были предприняты конкретные шаги для сближения Украины с НАТО", - сказал глава литовской дипломатии перед началом встречи.
Как говорится в сообщении МИД, глава литовской дипломатии, говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, напомнил о необходимости укреплять восточный фланг НАТО, соблюдать обязательства Альянса перед Украиной и добиваться скорейшего принятия Швеции.
Это будет первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием Финляндии, 31-го члена Альянса.
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