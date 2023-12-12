Глава МИД Литвы: Венгрия, блокирующая членство Украины в ЕС, выступает против Европы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Позиция Венгрии, которая блокирует решения по евроинтеграции Украины, противоположна позиции Европы, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По словам главы дипломатии, вопрос членства Киева в Евросоюзе (ЕС) представляет собой идеологическую борьбу – между теми, кто хочет сильного Сообщества, и теми, кто больше не видит будущего Европы.

"Единственное, как я могу оценить позицию Венгрии – не только по Украине, но и по многим другим вопросам – это то, что она против Европы и всего того, о чем Европа", - в Брюсселе в понедельник журналистам заявил Г. Ландсбергис.

"Это столкновение идеологий. Тех, кто хочет сильной Европы, и тех, кто вообще больше не хочет Евросоюза. Если мы сможем быть рациональными и принимать рациональные решения – скажем, прагматичные – возможно, этот шаг удастся решить. В противном случае впереди могут быть темные времена", - предупредил он.

На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета.

Вопрос членства Украины будет обсуждаться во время встречи лидеров ЕС.

Поэтому предстоящую встречу называют одной из важнейших встреч глав государств и правительств стран ЕС в этом году.

Однако есть опасения, что вопрос членства Украины может осложниться позицией Венгрии.

Премьер-министр этой страны Виктор Орбан потребовал снять дискуссии о членстве Украины с повестки дня Европейского совета.

Критики обвиняют В. Орбана в попытке шантажировать Брюссель, чтобы получить доступ к миллиардам финансирования ЕС.

ЕС не предоставляет Венгрии доступ к почти 22 млрд евро из-за опасений, связанных с коррупцией и подозреваемых нарушений демократических норм.

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