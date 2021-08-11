"Незаконные действия, такие, какие мы наблюдали вчера, когда блокировали выходы из парламента или протестовали без разрешения и не соблюдали расстояние до госучреждений, не могут рассматриваться как справедливые. В государстве все, включая участников протеста, должны соблюдать закон", – сказал в среду журналистам Ландсбергис.

По его словам, организаторы беспорядков на разжигании розни набирают политические дивиденды.

"Есть люди, набирающие себе политический капитал за счет расшатывания основ государства", – сказал Ландсбергис.

Однако он обратил внимание на то, что есть представители оппозиции, которые не участвуют в протестах.

"И такие есть", – признал министр. Он не стал оценивать тактические действия полиции, но признал, что во вторник он много времени провел в парламенте.

"Нам категорически рекомендовали не выходить из здания", – сказал политик.

Он отметил, что надо готовиться к подобным беспорядкам и в будущем.

"Очень важно соблюдать правила. У всех в Литве есть право на протесты, возмущения, упреки в адрес правительства, власти и др. Это основополагающий принцип - соблюдение правил, вчера они были нарушены. Это было связано и с правом на безопасную работу депутатов", – сказал Ландсбергис.

Он не стал оценивать действия некоторых политиков, поддерживающих такие протесты.

"Некоторые политик называют политиком и господина Палецкиса, ведь он ведом политическими целями, только они, возможно, не сочетаются со стремлениями Литвы к свободе, к сохранению независимости", – сказал ландсбергис.

Он считает, что протесты должны проходить в безопасной обстановке.

"Жесткая поляризация фиксируется во всем мире, включая Литву. Этому способствуют и технологические средства. Людям с радикальными взглядами легче собраться в группу единомышленников, мобилизоваться, организовать протесты", – сказал министр.

Напомним, что акция протеста, заявленная как мирная, во вторник переросла в несанкционированные беспорядки. Полиция задержала 26 подозреваемых, пострадали 15 стражей порядка.