Глава МИД Литвы в Вашингтоне: трансатлантическая связь – один из важнейших факторов обеспечения европейской безопасности

"Долгосрочное присутствие военных сил США в Литве и регионе является самым сильным и незаменимым сдерживающим фактором. Мы благодарны за дислоцированный в Литве американский батальон и за инвестиции в развитие общей обороноспособности", - сказал на встрече Г. Ландсбергис.

Как указывает Министерство иностранных дел, во встрече с Э. Блинкеном в понедельник также приняли участие министры иностранных дел Латвии и Эстонии. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, важнейшие цели саммита НАТО в Вашингтоне, а также непрерывность помощи Украине.

"Если мы продолжим проводить для себя красные линии вместо планов победы Украины, Россия и другие автократические страны продолжат вести себя агрессивно. Без лидерства США Украина не сможет победить в войне", - подчеркнул глава литовской дипломатии.