Глава МИД Литвы в США призывает продолжать поддерживать Украину

"Все чаще мы слышим голоса, призывающие уделять больше внимания "домашним проблемам". Это приводит к уменьшению масштабов и снижению темпов поддержки Украины во всем мире. Я уверен, что сконцентрировав свои усилия ради победы Украины мы быстрее добьемся положительных изменений как в экономике, так и в других областях", – заявил Г. Ландсбергис на встрече.