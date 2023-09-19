Глава МИД Литвы в США призывает продолжать поддерживать Украину

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В Нью-Йорке министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился с президентом Американского еврейского комитета (АЕК) Майклом Л. Тичнором, исполнительным директором АЕК Тедом Дойчем и другими руководителями этой организации.

По сообщению МИД, на встрече министр обсудил необходимость продолжения поддержки Украины.

"Все чаще мы слышим голоса, призывающие уделять больше внимания "домашним проблемам". Это приводит к уменьшению масштабов и снижению темпов поддержки Украины во всем мире. Я уверен, что сконцентрировав свои усилия ради победы Украины мы быстрее добьемся положительных изменений как в экономике, так и в других областях", – заявил Г. Ландсбергис на встрече.

Глава литовской дипломатии также подчеркнул, что Литва поддерживала и будет поддерживать жесткий ответ странам, поддерживающим российскую агрессию против Украины, включая введение санкций против некоторых иранских компаний и связанных с ними лиц.

На этой неделе министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

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