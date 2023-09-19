Глава МИД Литвы в США призывает продолжать поддерживать Украину

По сообщению МИД, на встрече министр обсудил необходимость продолжения поддержки Украины.
"Все чаще мы слышим голоса, призывающие уделять больше внимания "домашним проблемам". Это приводит к уменьшению масштабов и снижению темпов поддержки Украины во всем мире. Я уверен, что сконцентрировав свои усилия ради победы Украины мы быстрее добьемся положительных изменений как в экономике, так и в других областях", – заявил Г. Ландсбергис на встрече.
Глава литовской дипломатии также подчеркнул, что Литва поддерживала и будет поддерживать жесткий ответ странам, поддерживающим российскую агрессию против Украины, включая введение санкций против некоторых иранских компаний и связанных с ними лиц.
На этой неделе министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).