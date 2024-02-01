Глава МИД Литвы в среду обсудит вопрос назначения послов с президентом

 
ELTA
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Gitanas Nausėda ir Gabrielius Landsbergis
Gitanas Nausėda ir Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI montažas

По инициативе министра Габриэлюса Ландсбергиса в следующую среду запланирована встреча с президентом Гитанасом Науседой, в ходе которой планируется обсудить зашедший в тупик вопрос назначения послов, сообщило Министерство иностранных дел (МИД).

"Мы не хотели бы комментировать порядок в администрации президента, но, возможно, президент не знал, что по инициативе министра на среду уже запланирована его встреча с министром. Министр готов представить комплексные, устойчивые и всеобъемлющие решения относительно назначений литовского дипломатического корпуса, и мы надеемся, что консенсус будет найден", - в четверг Elta сказала пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.

Офис президента ранее утверждал, что свою позицию по поводу дипломатов отправила 11 января, однако министр Г. Ландсбергис тогда утверждал, что министерство письмо не получало.

В четверг Г. Науседа сказал, что ему сложно комментировать заявления министра иностранных дел Г. Ландсбергиса о том, что он не получил позицию Офиса президента относительно представленных кандидатур послов. Президент рассуждал, что, возможно, эта информация не дошла до министра из-за "беспорядка" в возглавляемом им министерстве.

Офис президента и правящие уже второй месяц спорят о том, кто виноват в том, что стратегически важное для Литвы посольство в Польше не имеет посла.

Посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас был отозван 7 сентября, после окончания срока его полномочий.

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