Глава МИД Литвы в среду обсудит вопрос назначения послов с президентом

"Мы не хотели бы комментировать порядок в администрации президента, но, возможно, президент не знал, что по инициативе министра на среду уже запланирована его встреча с министром. Министр готов представить комплексные, устойчивые и всеобъемлющие решения относительно назначений литовского дипломатического корпуса, и мы надеемся, что консенсус будет найден", - в четверг Elta сказала пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.

Офис президента ранее утверждал, что свою позицию по поводу дипломатов отправила 11 января, однако министр Г. Ландсбергис тогда утверждал, что министерство письмо не получало.

В четверг Г. Науседа сказал, что ему сложно комментировать заявления министра иностранных дел Г. Ландсбергиса о том, что он не получил позицию Офиса президента относительно представленных кандидатур послов. Президент рассуждал, что, возможно, эта информация не дошла до министра из-за "беспорядка" в возглавляемом им министерстве.