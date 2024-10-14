2024.10.14 17:02

Глава МИД Литвы: в случае поражения Украины для стран Северной Европы и Балтии возникнет экзистенциальная угроза

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, участвуя в Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, подчеркнул, что любые мирные планы, реализуемые на условиях, отличных от предложенных Украиной, ведут не к победе, а к капитуляции.

„Если не придем к согласию, что наша цель – полная и неоспоримая победа Украины, мы будем подталкивать Украину не к миру, а к капитуляции“, – заявил Г. Ландсбергис.

По его словам, страны Северной Европы и Балтии, которые чуть ли не больше всех поддерживают Украину, в случае ее поражения столкнутся с экзистенциальной угрозой.

„Страны Северной Европы и Балтии являются крупнейшими сторонниками победы Украины – вместе мы с начала войны уже предоставили Украине помощь на 15 млрд евро. Мы понимаем, что, если Украина потерпит поражение, для всех нас возникнет экзистенциальная угроза“, – сказал министр.

Как сообщили в МИДе, во встрече дистанционно принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он представил коллегам из ЕС сложную ситуацию на фронте, состояние украинского энергетического комплекса, подвергающегося обстрелам, а также усилия страны по реализации Украинской формулы мира.

Во второй части встречи министры иностранных дел ЕС обсудили с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми общие геополитические проблемы, включая российскую агрессию против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество ЕС и Великобритании в сфере безопасности и обороны.

Министры также обсудят усилия по сдерживанию дестабилизирующих действий Ирана в ближневосточном регионе и возможный ответ на поддержку Ираном российской военной машины, предвыборную ситуацию в Грузии и Молдове, ситуацию на Африканском роге и в Венесуэле, а также ряд других вопросов международной политики.

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