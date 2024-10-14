Глава МИД Литвы: в случае поражения Украины для стран Северной Европы и Балтии возникнет экзистенциальная угроза

„Если не придем к согласию, что наша цель – полная и неоспоримая победа Украины, мы будем подталкивать Украину не к миру, а к капитуляции“, – заявил Г. Ландсбергис.

По его словам, страны Северной Европы и Балтии, которые чуть ли не больше всех поддерживают Украину, в случае ее поражения столкнутся с экзистенциальной угрозой.

„Страны Северной Европы и Балтии являются крупнейшими сторонниками победы Украины – вместе мы с начала войны уже предоставили Украине помощь на 15 млрд евро. Мы понимаем, что, если Украина потерпит поражение, для всех нас возникнет экзистенциальная угроза“, – сказал министр.