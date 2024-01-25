Глава МИД Литвы в Швеции обсудил меры по укреплению безопасности региона Балтийского моря

 
ELTA
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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду посетил Швецию, где встретился с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, министром иностранных дел Тобиасом Биллстремом, министром обороны Полом Йонсоном и депутатами шведского парламента.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел, политики обсудили меры по сдерживанию и обороне для укрепления безопасности региона Балтийского моря.

"Как глобальные вызовы, так и геополитические вызовы Европе – российская война против Украины, безопасность стратегической инфраструктуры, энергетическая независимость – еще больше сблизили страны Балтии и Северной Европы, поэтому мы продолжим совместную работу по укреплению форматов регионального сотрудничества, особенно в сфере региональной безопасности", – сказал Г. Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии отметил важную роль формата Северо-Балтийской восьмерки (NB8). По его словам, страны NB8 имеют схожий взгляд на экзистенциальные региональные угрозы, поэтому необходимо убедить партнеров мобилизоваться и продолжить поддержку Украины.

"NB8 — это сообщество, объединенное ценностной основой, это место, где нет необходимости договариваться о поддержке, таких осталось совсем немного", — сказал Г. Ландсбергис.
Глава литовской дипломатии заявил о необходимости продолжать изоляцию России-агрессора и снижать ее возможности по продолжению войны.

"Мы должны сконцентрировать все усилия – политические, дипломатические, военные. Безопасность европейского континента, неотъемлемой частью которого является Украина, мы усилим только действуя сообща, как союз на основе ценностей", – заявил в ходе визита Г. Ландсбергис, подчеркнув важность соглашения ЕС о финансовой и военной поддержке Украины.

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