Глава МИД Литвы: в школах не должно быть убежищ, потому что дети никогда не должны становиться мишенью

"В школах не должно быть убежищ, потому что дети никогда не должны становиться мишенью. Атаки на детей – это терроризм. Поэтому я считаю, что убежища – это временное укрытие, пока Украина не добьется победы. И победа обязательно придет. Жестокие нападения России на мирных жителей являются попыткой сломить волю украинцев к сопротивлению. Однако Украина неоднократно доказывала, что у нее нет недостатка воли противостоять им, и Запад должен понимать важность финансирования военной поддержки и гражданской обороны для Украины", - сказал Г. Ландсбергис.
В мероприятии также принял участие министр образования Украины Оксен Лисовой, который поблагодарил ЕС и Литву за помощь.
В настоящее время в Украине насчитывается более 13 000 школ, из которых 3 500 не имеют необходимых для военного времени помещений.
ЦАУП совместно с Министерством образования и науки и Министерством по вопросам восстановления Украины отобрало школы с наибольшим количеством учащихся и отсутствием минимальных помещений для убежища.
На строительство новых убежищ в школах Украины Европейский союз выделяет 15 млн евро, а Литва вносит еще 0,5 млн евро и берет на себя ответственность за реализацию проекта.
На средства Правительства Литвы уже реализован проект в Бородянке, где построено первое в Украине новое убежище с начала вторжения, указывается в сообщении МИД.
По словам министра Г. Ландсбергиса, финансируя проекты реконструкции, Литва всегда стремилась не только профинансировать наиболее чувствительные и приоритетные программы, но и создать пример для подражания. Поэтому, по его словам, эта программа EUDEL является примером того, как проект развивающего сотрудничества Литвы может быть расширен за счет средств других доноров.
Проекты восстановления Украины финансируются Литвой из Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.
Чтобы помочь украинским детям безопасно вернуться в учебные заведения, в 2023 году Фонд профинансировал восстановление детского сада в Ирпене, восстановление лицея в Бородянке, готовится технический проект Школы будущего в Украине, финансируются и другие инициативы по восстановлению.