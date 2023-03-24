О цели визита Г. Ландсберга и планируемых встречах официально не сообщается.

В повестке дня министра, опубликованной на сайте МИД, записей нет.

В последний раз Г. Ландсбергис был в Киеве в ноябре прошлого года. В то время вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран он участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.