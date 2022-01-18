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В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO) о летевшем в Вильнюс и принужденном к посадке в Минске самолете авиакомпании Ryanair зафиксированы грубые нарушения, говорит министр иностранных дел Литвы.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я был вскользь ознакомлен с отчетом. Моя первая оценка такова, что в отчете присутствуют явные и грубые нарушения", - сказал Габриэлюс Ландсбергис во вторник журналистам в Сейме.

"Понимаю, что не хватает тех, кто скрывается за этими нарушениями, кто это сделал", - добавил он.

По словам министра, после фиксации нарушений в отчете ICAO можно будет предпринимать дальнейшие юридические шаги с целью привлечения нарушителей к ответственности.

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"Не могу комментировать в полном объеме, потому что не видел самого текста, (...) но если эта оценка справедлива, разумеется, если указаны незаконные действия, то из незаконных действий должны возникать и последствия", - сказал Ландсбергис.

По его словам, Евросоюз может провести и свое расследование и обратиться в международные правовые структуры.

Во вторник стало известно, что ICAO завершила отчет о летевшем в Вильнюс и принужденном к посадке в Минске самолете Ryanair.

"Представители Совета официально рассмотрят любые дальнейшие действия, которые ICAO должна предпринять по поводу выводов отчета на встрече, которая сейчас намечена на 31 января", - сообщила находящаяся в Монреале организация.

"В этот день в Совете также состоится пересмотр просьбы Беларуси относительно незаконных, по мнению этого государства, ограничений или санкций, примененных в его отношении после инциденты другими государствами и ЕС", - также говорится в сообщении.

Отчет подготовила команда ICAO по расследованию, сформированная из экспертов по безопасности полетов и навигации, эксплуатации самолетов и международному авиационному праву.

ICAO начала расследование в прошлом году после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске. Во время этого инцидента в воздух был поднят истребитель.

После принуждения к посадке в Минске были задержаны летевшие этим самолетом блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Их задержание вызвало международное возмущение.

Авиакомпания Ryanair утверждала, что белорусские авиадиспетчеры указали пилотам авиакомпании посадить самолет из-за того, что он якобы заминирован. Проверка самолета показала, что бомбы на борту не было.

Многие страны, включая США, Канаду, Великобританию и Евросоюз, в связи с этим инцидентом ввели для Беларуси санкции.

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