2024.09.16 14:43

Глава МИД Литвы в Киеве поблагодарил украинцев за защиту всей Европы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Г. Ландсбергис и Р. Умеров
Г. Ландсбергис и Р. Умеров
ФОТО: mfa.lt

В ходе рабочего визита в Киев министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, указывается в сообщении Министерства иностранных дел.

„Россию необходимо победить: нам пора избавиться от страха, пересмотреть наши добровольно установленные красные линии и политику „деэскалации“. Давайте не будем вестись на блеф Москвы. Литва будет придерживаться своего обязательства выделять Украине не менее 0,25 проц. ВВП в качестве военной поддержки и поддержки безопасности. Мы призываем наших союзников также стремиться к подобному показателю, немедленно перебрасывать в Украину все более совершенные ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО. Мы решительно поддерживаем усилия по увеличению поставок боеприпасов, усилению противовоздушной обороны и разрешению использования ракет большой дальности для ударов по российским военным объектам без каких-либо ограничений“, – подчеркнул в ходе встречи Г. Ландсбергис.

Как указывает МИД, в ходе встречи также обсуждалась ситуация на фронте, приоритеты военной помощи Украине и возможности Литвы инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

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