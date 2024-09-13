Глава МИД Литвы в Киеве: необходимо добиваться отмены ограничений на использование западного оружия

По его словам, Украину нельзя заставить вести переговоры с агрессором, поскольку это будет означать поражение не только этой страны, но и всей Европы перед Кремлем.

„Украину ни в коем случае нельзя принуждать к переговорам с Россией, а условия мира могут определяться только самой Украиной – согласно предложенной Украиной Формуле мира. Европейская безопасность неотделима от победы Украины над Россией. В противном случае это будет поражение для всех нас, а Кремль, в свою очередь, начнет планировать новое нападение – на этот раз, скорее всего, против НАТО“, - подчеркнул политик в ходе встречи.