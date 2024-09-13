2024.09.13 16:48

Глава МИД Литвы в Киеве: необходимо добиваться отмены ограничений на использование западного оружия

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Г. Ландсбергис встретился в Киеве с В. Зеленским
Г. Ландсбергис встретился в Киеве с В. Зеленским
ФОТО: urm.lt

В пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе со своим польским коллегой Радославом Сикорским посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи Г. Ландсбергис подчеркнул важность военной поддержки, оказываемой Украине партнерами, и подчеркнул, что международное сообщество должно стремиться к победе.

„Международное сообщество должно не выражать соболезнования Украине, а наконец обязаться победе“, - заявил Г. Ландсбергис.

По его словам, Украину нельзя заставить вести переговоры с агрессором, поскольку это будет означать поражение не только этой страны, но и всей Европы перед Кремлем.

„Украину ни в коем случае нельзя принуждать к переговорам с Россией, а условия мира могут определяться только самой Украиной – согласно предложенной Украиной Формуле мира. Европейская безопасность неотделима от победы Украины над Россией. В противном случае это будет поражение для всех нас, а Кремль, в свою очередь, начнет планировать новое нападение – на этот раз, скорее всего, против НАТО“, - подчеркнул политик в ходе встречи.

Г. Ландсбергис также подчеркнул, что необходимо добиваться отмены ограничений на использование западного оружия и ускорения доставки военной поддержки.

„Мы должны продолжать прилагать максимум усилий для того, чтобы военная поддержка западных партнеров как можно скорее доставлялась в Украину, а также – чтобы были сняты любые ограничения на ее использование. Оборона Украины от агрессора России является ее фундаментальным правом, закрепленным в Уставе ООН. Оно не может быть ограничено тем, какое оружие и на каком расстоянии от границ Украины может быть применено“, - заявил Г. Ландсбергис.

В ходе встречи также обсуждался процесс вступления Украины в Евросоюз. По словам министра, страна способна реализовать все реформы, необходимые для вступления в Союз.

Как сообщалось ранее, министр будет находиться в Киеве до воскресенья. Это девятый визит Г. Ландсбергиса в Украину с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

На этой неделе Киев посещали глава страны Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене. Президент встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, обсудил вопросы военной, экономической и дипломатической помощи Литвы Украине, перспективы переговоров о членстве в Европейском союзе (ЕС).

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