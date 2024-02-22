Глава МИД Литвы в Индии: необходимо повышать экономическую устойчивость государств

 
ELTA
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ФОТО: URM.lt

В условиях возрастающей активности авторитарных государств и их усилий по разрушению международного порядка необходимо повышать экономическую устойчивость государств и укреплять меры безопасности, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во время дискуссии на конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии в четверг.

"Сейчас, как никогда, Украина нуждается в сильной мировой поддержке. Позволяя России продолжать войну против Украины, мы посылаем сигнал всем странам, что основанный на правилах миропорядок неэффективен, а военная сила – важнее ценностей и принципов", – подчеркнул глава литовской дипломатии в пресс-релизе.

Министр также сообщил об инициативе Литвы провести в мае международную конференцию высокого уровня по построению устойчивой экономики и сопротивлению экономическому принуждению. Данная конференция послужит платформой для обсуждения стратегий борьбы с экономическим принуждением и повышения общемировой экономической безопасности.

В ходе конференции по безопасности Raisina Dialogue Г. Ландсбергис встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субрахманьямом Джайшанкаром.

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