Глава МИД Литвы в Брюсселе вручил почетные знаки – "Звезды литовской дипломатии"

„Сегодня как никогда важно говорить на одном языке – геополитическом. Я благодарен вам и вашим коллегам в ЕСВД за то, что мы можем сосредоточиться на общей цели – помощи Украине и других решениях, которых наши граждане и мир ожидают от геополитической Европы“, – сказал Г. Ландсбергис во время вручения наград.
Как сообщается в пресс-релизе министерства, М. М. Санторо лично способствовал тому, чтобы вопрос помощи Украине остался в качестве приоритетного в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам, а ЕС своими решениями и жесткими санкциями усиливал ответ на российскую агрессию против Украины.
Между тем, с момента начала широкомасштабной российской войны против Украины, С. Томат внес личный вклад в обеспечение успешной работы Консультативной миссии ЕС (КМЕС) в Украине.
В ходе визита в Брюссель министр Г. Ландсбергис также встретился с участниками Европейской дипломатической академии и ректором колледжа Европы Федерикой Могерини. В ходе встречи глава литовской дипломатии рассказал о наиболее актуальных для Литвы вопросах повестки дня ЕС, сотрудничестве ЕС в сфере безопасности и обороны, вопросах развития ЕС, ценностной внешней политике Литвы и изменениях, произошедших в Литве за 20 лет членства в ЕС.