Глава МИД Литвы в Брюсселе вручил почетные знаки – "Звезды литовской дипломатии"

„Сегодня как никогда важно говорить на одном языке – геополитическом. Я благодарен вам и вашим коллегам в ЕСВД за то, что мы можем сосредоточиться на общей цели – помощи Украине и других решениях, которых наши граждане и мир ожидают от геополитической Европы“, – сказал Г. Ландсбергис во время вручения наград.