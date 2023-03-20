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В понедельник, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам (СИД) в Брюсселе, Бельгии, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина и отметил, что соглашение ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины является очень важным политическим сигналом как для Украины, так и для оружейной отрасли, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Andrius Ufartas

"Мы последовательно добивались создания Специального трибунала для расследования военных преступлений в Украине, поэтому рады ордеру на арест Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом. Мы стремимся, чтобы судебные процессы касались не только до лиц, совершивших эти преступления, но и людей на политическом уровне", - заявил глава литовской дипломатии перед началом СИД.

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Министр также призвал международное сообщество ввести санкции против "Росатома".

На заседании СИД в понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, ответственность России за военные преступления и преступления против человечности, продление Черноморской зерновой инициативы и вопросы сотрудничества с третьими странами в связи с глобальными последствиями российской агрессии.

Министры также обсудят перспективы сотрудничества с Тунисом, вызовы миграционных потоков и возможную помощь этой стране.

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