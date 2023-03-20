"Мы последовательно добивались создания Специального трибунала для расследования военных преступлений в Украине, поэтому рады ордеру на арест Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом. Мы стремимся, чтобы судебные процессы касались не только до лиц, совершивших эти преступления, но и людей на политическом уровне", - заявил глава литовской дипломатии перед началом СИД.
Министр также призвал международное сообщество ввести санкции против "Росатома".
На заседании СИД в понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, ответственность России за военные преступления и преступления против человечности, продление Черноморской зерновой инициативы и вопросы сотрудничества с третьими странами в связи с глобальными последствиями российской агрессии.
Министры также обсудят перспективы сотрудничества с Тунисом, вызовы миграционных потоков и возможную помощь этой стране.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Победители на муниципальных выборах в Литве – социал-демократы, представители политических комитетов
По итогам завершившихся выборов мэров и в...
Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?
Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье...
Философ Кураев: патриарх Кирилл низводит православную церковь к уровню племенной религии
С Андреем Кураевым, известным российским философом и...
На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич
После подсчета голосов на всех избирательных участках...
Политолог: несмотря на победу Бенкунскаса в Вильнюсе, эти выборы консерваторы проиграли
В минувшее воскресенье в Литве состоялся второй тур...