"Мы последовательно добивались создания Специального трибунала для расследования военных преступлений в Украине, поэтому рады ордеру на арест Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом. Мы стремимся, чтобы судебные процессы касались не только до лиц, совершивших эти преступления, но и людей на политическом уровне", - заявил глава литовской дипломатии перед началом СИД.

Министр также призвал международное сообщество ввести санкции против "Росатома".

На заседании СИД в понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, ответственность России за военные преступления и преступления против человечности, продление Черноморской зерновой инициативы и вопросы сотрудничества с третьими странами в связи с глобальными последствиями российской агрессии.

Министры также обсудят перспективы сотрудничества с Тунисом, вызовы миграционных потоков и возможную помощь этой стране.