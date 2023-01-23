Глава МИД Литвы: в Брюсселе есть намерение уравнять санкции в отношении России и Беларуси

"Есть стремление уравнять санкции (в отношении России и Беларуси). Литва этот процесс поддерживает, думаю, это справедливо. Мы можем увидеть тут определенные тенденции, возможные попытки обойти санкции с помощью определенных исключений, которые касаются Беларуси. Если санкции уравнять, то закроют путь товарам через Беларусь в Россию", – сказал 23 января журналистам Ландсбергис.

Что касается 10-го пакета санкций в отношении России, министр подчеркнул, что тут серьезных шагов ждать не стоит, пока можно говорить только об ограничения в отношении отдельных лиц или секторных санкциях. Но пока, по его словам, переговоры только начались.

"Обычно мы не разглашаем, пока переговоры не завершились. Сейчас, честно говоря, они только начались, вчера ночью обсуждали представленные санкции. Могу только сказать, что там есть фамилии конкретных лиц, есть некоторые секторные санкции, но не надо надеяться на серьезные шаги, потому что, как мы видим, процесс становится все сложнее. Но, несмотря на это, мы постоянно продвигаем это вперед", – сказал консерватор.

Он отметил, что ему лично было бы важно, если бы в дискуссии вернулись к вопросу включения в список санкций "Росатома".

"Чтобы весь атомный сектор или его основная компания "Росатом" оказался под санкциями. Надеюсь, мы не избежим этой темы, несколько этапов которой уже закрыты, но надеюсь, дискуссии продолжатся, появится договоренность", – сказал министр.