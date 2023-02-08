Глава МИД Литвы ушел в отпуск, на внеочередной сессии он будет присутствовать

"Разрешаю министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису взять отпуск с 8 по 15 февраля 2023 года", – сказано в подписанном премьер-министром Ингридой Шимоните 7 февраля документе.

"Министр (в среду) на заседании правительства присутствовать не будет. На самом деле, министр этот отпуск запланировал давно, премьер подписала соответствующий документ в начале недели", – указала представитель главы МИД Паулина Левицките.

Председатель консерваторов Ландсбергис ушел в отпуск накануне внеочередной парламентской сессии.

7 февраля оппозиция собрала 47 подписей за проведение внеочередной сессии, во время которой постараются выяснить, была ли передана информация об обращении прокуратуры находящемуся под следствием депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу.

По словам Левицките, Ландсбергис примет участие в заседании внеочередной сессии.

"Поскольку созвали внеочередную сессию в парламенте, министр является депутатом (у депутатов не бывает отпуска), поэтому министр изменил свои планы и примет участие в заседании в четверг", – сказала пресс-секретарь министра.