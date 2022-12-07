"Можно сказать, что Украина отстаивает всеобщий принцип территориальной целостности", - сказал министр, добавив, что нельзя заставлять Украину идти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий.
Г. Ландсбергис заявил, что, несомненно, поддерживает предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании замороженных из-за санкций российских активов для поддержки Украины. Также министр выразил поддержку будущему членству Украины в НАТО.
"Украина уже является частью системы безопасности Евросоюза, поэтому она должна быть принята в НАТО", - сказал министр и отметил, что в настоящее время Украину обучает и оружием обеспечивает именно НАТО.
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