Глава МИД Литвы: Украина сейчас нуждается в таких заверениях, какие были высказаны Бушем в Вильнюсе

Напоминая о том, что Украина второй год борется с российской агрессией, Ландсбергис подчеркнул, что история преподнесла очень четкий урок – в борьбе за свободу никого нельзя оставлять одного.
"Этот огонь свободы продолжает гореть в сердце каждого литовца. И когда Украина сопротивляется российскому террору, когда белорусы отказываются кланяться презренному диктатору, когда моря роз или зонтов зовут нас бороться за демократию, мы слышим эхо истории и вспоминаем урок, который мы усвоили лучше всего – никого нельзя оставлять одного в борьбе за свободу", - сказал Ландсбергис.
Выступая на мероприятии, организованном на полях саммита НАТО, Ландсбергис акцентировал новую формирующуюся архитектуру европейской безопасности, неотъемлемой частью которой является Украина.
"Мы должны использовать все средства – оружие, боеприпасы, обучение, разведку, дипломатию – и добиться окончательной победы Украины. На наших глазах формируется новая архитектура европейской безопасности. При поддержке более сильного, чем когда-либо, НАТО и трансатлантического партнерства. С Финляндией, со Швецией и с Украиной – равноправной и неотъемлемой частью нашей безопасности. Наша безопасность – от Балтийского до Черного морей, от Атлантики до Индийского и Тихого океанов – зависит от основанного на правилах мирового порядка, который мы все должны защищать", - сказал Ландсбергис.
"Только наш общий решительный ответ может сдержать московские дивизии и военных наемников, которые собираются всего в нескольких часах езды от Литвы. Только наша твердость может сдержать противников на других континентах, которые ожидают, что мы будем съеживаться каждый раз, когда сталкиваемся с экономическим давлением или шантажом", - сказал он.
В своем выступлении министр подчеркнул, что необходимо принимать решительные сдерживающие меры, которые "хорошо видны" Кремлю.
"Воображение – не самая сильная сторона Кремля – режим верит только в то, что видит. Поэтому мы благодарны Германии за ее решение на постоянной основе разместить в Литве бригаду из 4000 солдат. Мы благодарны всем союзникам, чьи солдаты прибывают для защиты восточных границ НАТО, и с нетерпением ждем их", - сказал Ландсбергис и, завершая свое выступление, напомнил о визите президента США Джорджа Буша в Литву несколько десятилетий назад.
По его словам, слова, сказанные этим бывшим президентом США на Ратушной площади, крайне необходимы Украине в данный момент.
"Когда 21 год назад президент США Джордж Буш перед тысячами людей, собравшихся на Ратушной площади, пригласил Литву в НАТО, он также пообещал, что долгая ночь страха, неуверенности и одиночества для Литвы закончилась [к сожалению, лишь немногим лесным братьям довелось дождаться этого момента]. Сегодня эти слова очень нужны Украине, и именно от нас зависит, наступит ли день после темной ночи. Мы не можем упустить эту возможность! Мы должны сделать это не только для украинцев, но и ради нас самих", - сказал он.