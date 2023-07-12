Глава МИД Литвы: Украина сейчас нуждается в таких заверениях, какие были высказаны Бушем в Вильнюсе

"Когда 21 год назад президент США Джордж Буш перед тысячами людей, собравшихся на Ратушной площади, пригласил Литву в НАТО, он также пообещал, что долгая ночь страха, неуверенности и одиночества для Литвы закончилась [к сожалению, лишь немногим лесным братьям довелось дождаться этого момента]. Сегодня эти слова очень нужны Украине, и именно от нас зависит, наступит ли день после темной ночи. Мы не можем упустить эту возможность! Мы должны сделать это не только для украинцев, но и ради нас самих", - сказал он.