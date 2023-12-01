Глава МИД Литвы: Украина каждый день доказывает, что может противостоять агрессору

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

28-29 ноября министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В ходе этой встречи состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина (СНУ) на уровне министров иностранных дел. Решение о создании Совета НАТО-Украина было принято на Вильнюсском саммите в июле текущего года, указывается в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

"Украина каждый день доказывает, что она может эффективно противостоять агрессору, и мы должны усилить волю и действия Альянса в поддержку Украины, которая борется за безопасность всего евроатлантического региона. Страны НАТО должны предоставить Украине все возможное вооружение, необходимое для достижения победы", - сказал в ходе встречи глава литовской дипломатии.

В ходе этой исторической встречи министры стран НАТО вместе с Дмитрием Кулебой подробно обсудили ситуацию в Украине, приоритетные реформы, реализуемые на пути Украины к будущему членству в Альянсе, а также какая поддержка, особенно военная, необходима Украине для достижения победы.

Как указывается в сообщении, в ходе сессии союзников, вместе со Швецией, обсуждались роль НАТО в обеспечении долгосрочной поддержки Украины, выполнение обязательств по увеличению расходов на оборону, необходимость укрепления военной промышленности и подготовка к Вашингтонскому саммиту.

На сессии с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем министры обсудили ситуацию в регионе Западных Балкан.

Глава литовской дипломатии также встретился с верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Г. Каволи. Г. Ландсбергис и генерал К. Г. Каволи обсудили ситуацию в Украине и действия по обеспечению трансатлантической безопасности.

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