Глава МИД Литвы: Украина каждый день доказывает, что может противостоять агрессору

В ходе этой встречи состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина (СНУ) на уровне министров иностранных дел. Решение о создании Совета НАТО-Украина было принято на Вильнюсском саммите в июле текущего года, указывается в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

"Украина каждый день доказывает, что она может эффективно противостоять агрессору, и мы должны усилить волю и действия Альянса в поддержку Украины, которая борется за безопасность всего евроатлантического региона. Страны НАТО должны предоставить Украине все возможное вооружение, необходимое для достижения победы", - сказал в ходе встречи глава литовской дипломатии.

В ходе этой исторической встречи министры стран НАТО вместе с Дмитрием Кулебой подробно обсудили ситуацию в Украине, приоритетные реформы, реализуемые на пути Украины к будущему членству в Альянсе, а также какая поддержка, особенно военная, необходима Украине для достижения победы.