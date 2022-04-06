Об этом он заявил во вторник немецкому телеканалу Deutsche Welle.

"Думаю, мы можем найти в себе мужество и назвать это геноцидом, потому что очень много общего с событиями ХХ века, которые, как нам казалось, остались в учебниках истории", - сказал глава литовской дипломатии.

"Нам нужно помнить эти события, сравнивать их и находить правильные слова, как это назвать", — добавил он.

По словам министра, важно также, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

"Однако я считаю важным не только говорить, что это такое, но и найти виновных в этом и привлечь их к ответственности", — сказал Ландсбергис.

По его словам, необходимо быть готовым увидеть еще больше зверств, которые, возможно, оставила российская армия, уйдя из некоторых регионов.

"Чем больше территорий освободит украинская армия, тем больше мы сможем узнать о прочих зверствах", - сказал глава МИД.

По его словам, для этого потребуется не только реакция политиков, но и конкретные меры, которые может использовать Запад.

Украинская армия отбила Бучу, важный город в Киевской области, несколько дней назад и заявила, что обнаружила десятки трупов после отступления российских войск.

Кремль опроверг обвинения в том, что российские солдаты убивали мирных жителей под Киевом, и заявил, что ужасающие фото и видео являются "фейками", созданными Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства военными преступлениями и геноцидом, а Западные страны в ответ ужесточают санкции против России.