Глава МИД Литвы: у России не должно возникать сомнений в готовности НАТО защищать своих членов

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что НАТО следует разместить на восточном фланге столько сил, чтобы у России не возникало сомнений в готовности Альянса защищать членов организации.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Orestas Gurevičius

Он сказал это после состоявшейся в четверг встречи "Бухарестской девятки" в словацкой Братиславе, где главы дипломатических ведомств дискутировали о последствиях войны России против Украины для европейской безопасности.

"НАТО должно быть полностью готово отразить российскую угрозу, а это особенно актуально на восточном фланге Альянса. В Литве и других странах региона должны быть размещены такие силы союзников, чтобы у России не возникало сомнений в готовности и способности НАТО обеспечить оборону территории Альянса", - приведены слова Ландсбергиса в сообщении МИД.

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Министры были едины во мнении, что российская угроза будет долговременной, поэтому высшим приоритетом НАТО должно быть укрепление коллективной обороны.

Это должно быть отражено и в следующей стратегической концепции Альянса, которая будет обсуждаться на встрече министров ИД блока в начале апреля.

Участвовавший во встрече по видеосвязи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал о ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в Украине.

"Литва будет до победы поддерживать борьбу Украины за свое государство и свободу. Мы призываем и международное сообщество увеличить практическую помощь Украине и усилить давление на Россию", - подчеркнул Ландсбергис.

В "Бухарестскую девятку" входит страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия.

Последняя хотя и поддержала общие санкции Евросоюза для России, но единственная из находящихся вблизи Украины стран Сообщества, которая отказывается передать ей оружие и не разрешает пересылать его через свою территорию.

Будапешт также утверждает, что не намерен отказываться от российских газа и нефти, потому что эти ресурсы составляют большую часть потребности страны.

Между тем Сообщество ищет альтернативы ископаемому топливу, чтобы диверсифицировать их поставки в ЕС и так снизить зависимость от России.

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