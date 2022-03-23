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Литва добивается, чтобы НАТО пересмотрело планы обороны Балтийских стран и чтобы "и у Польши, и у стран Балтии была стратегия полной защиты", сказал перед саммитом НАТО глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Главное стремление, чтобы была пересмотрена стратегия обороны Балтийских стран, необязательно называть точные мощности, но (нужно) оценить совершенно изменившуюся ситуацию с безопасностью, и с этого, прежде всего, политического поручения, начинается точное планирование сил в регионе, и я надеюсь этого добиться", - сказал Ландсбергис журналистам в среду.

Лидеры стран Альянса в четверг примут участие во внеочередном саммите в Брюсселе, на котором будет обсуждаться ситуация в связи со вторжением России в Украину.

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"Должен быть вполне четкий сигнал, что и у Польши, и у стран Балтии должна быть стратегия полной защиты, когда говорится, что ни один дюйм, ни один сантиметр не будет нарушен, будет защищаться, это должно достигаться конкретными действиями (...). Мы видим размещение в Польше определенных мощностей, я убежден, что мощности такого рода должны концентрироваться и в странах Балтии", - сказал министр.

Соединенное Королевство на прошлой неделе сообщило, что разместит в Польше свою самую современную систему противовоздушной обороны средней дальности Sky Sabre.

На вопрос, какие конкретно мощности ожидаются в Литве, Ландсбергис ответил, что это вопрос безопасности всего региона и "можно защищать кого-то, защищая в Латвии, защищать и Литву".

"Потому нам не следует так остро реагировать, не все должно быть в Литве", - сказал министр.

Говоря о стремлении заменить миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии миссией противовоздушной обороны (ПВО), Ландсбергис сказал, что "ПВО, которая должна заменить воздушную полицию, является одной из составных частей этой обороны".

"Я сам лично поддерживаю и правительство придерживается такой позиции, но лучше всего, когда это исходит от тех, кто планирует в НАТО, потому что часть самолетов находится в Латвии, часть самолетов в Эстонии, и они могут это осуществлять", - сказал министр иностранных дел.

После обсуждения вероятных дополнительных мощностей НАТО на восточном фланге в среду в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне его председатель Лауринас Кащюнас сообщил, что в регионе ожидается расширение присутствия союзнических сил в два-три раза.

Сейчас в Литве размещено около 3,5 тыс. союзнических военных, большая часть их - американцы и немцы, осуществляющие командование международным батальоном НАТО.

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