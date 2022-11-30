Глава МИД Литвы: у НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы

По его словам, таким образом Альянс решит и проблему опустошения складов оружия, ведь недостатка в танках у его стран нет.

"У НАТО не заканчиваются ни танки, ни танковые боеприпасы. Поэтому, если мы расширим список вооружений для Украины, то у НАТО будет возможность продолжать отправку помощи", — заявил во вторник журналистам Ландсбергис, прибывший на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

По его словам, страны НАТО располагают практически неограниченными ресурсами боеприпасов для основных боевых танков.

Некоторые страны, например, Польша или Чехия, уже отправили танки в Украину.

В начале недели Ландсбергис посетил Украину вместе с другими министрами иностранных дел Балтийских и Северных стран.

Он заявил, что НАТО должно поставить перед собой цель как сохранить действующую, так и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины, которая в последние недели становится мишенью для регулярных ударов России.

По словам министра, для защиты инфраструктуры Украине нужны системы противовоздушной обороны, которые необходимо отправить незамедлительно.

Между тем для восстановления разрушений необходимы трансформаторные подстанции, которыми располагают постсоветские страны, относящиеся к восточному крылу Альянса, сказал Г. Ландсбергис.

Литва уже передала Украине электрогенераторы и трансформаторы.